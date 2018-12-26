Динамо занимает 12-е место в рейтинге Кубка чемпионов и ЛЧ за историю, Шахтер – 31-й

Всего в реестр попало шесть украинских команд.

УЕФА опубликовал сводную таблицу Кубка чемпионов и Лиги чемпионов с 1955-го по 2018 год.

Как сообщает официальный сайт организации, лучшим из украинских клубов стало «Динамо», оно занимает 12-е место. Киевляне 35 раз принимали участие в этих турнирах и трижды доходили до стадии полуфинала (в 1977-м, 1987-м и 1999 годах).

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Всего «Динамо» провело 231 матч, 97 из которых выиграло, 51 свело вничью и 83 – проиграло. Команда забила 330 голов, пропустила – 279. Разница мячей составила +51. Всего киевляне набрали 245 очков.

Донецкий «Шахтер» находится на 31-й строчке в данном реестре. Горняки играли в этих турнирах 19 раз, провели 124 матча, 51 из них выиграли, 25 провели вничью, проиграли 48 раз. «Шахтер» забил 184 голов, пропустил 180, разница – +4. Команда набрала 127 очков.

Третьим по успешности среди украинских клубов является «Днепр», занимающий 172-ю позицию с 14 очками. «Заря» расположилась на 279-м месте с 5 очками. «Металлист» – 329-й, у него 3 очка. Также с тремя очками в таблице 340-ю строчку занимает «Таврия».

Возглавляет исторический рейтинг "Реал" (590 очков), который намного опережает "Баварию" (461) и "Барселону" (427).

Сводная таблица Кубка чемпионов / Лиги чемпионов (1955-2018):

1. «Реал» – 590 очков

2. «Бавария» – 461

3. «Барселона» – 427

4. «Манчестер Юнайтед» – 372

5. «Ювентус» – 335

6. «Милан» – 314

7. «Бенфика» – 282

8. «Порту» – 273

9. «Ливерпуль» – 269

10. «Аякс» – 246

11. «Арсенал» – 245

12. «Динамо» – 245

...

31. «Шахтер» – 127

...

172. «Днепр» – 14

...

279. «Заря» – 5

...

329. «Металлист» – 3

...

340. «Таврия» – 3