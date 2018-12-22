УЕФА объявил о новых рекордных призовых для участников Евро-2020

Общая сумма призовых за участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года составит 371 миллион евро.

Сумма призовых за участие в Евро-2020 по сравнению с предыдущим турниром возросла на 23% и составит 371 миллион Евро.

На прошлом чемпионате Европы, финальная часть которого прошла во Франции в 2016 году, сумма составляла 301 миллион евро, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Все 24 участника финальной части Евро-2020 получат как минимум по 9,25 миллиона евро. Во время группового этапа команды будут дополнительно получать за победу по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч. За выход в 1/8 финала турнира сборные получат по 2 миллиона евро, в ¼ финала — по 3,25 миллиона, за выход в полуфинал — по 5 миллионов. Победитель турнира получит 10 миллионов евро, финалист — 7 миллионов.

Таким образом, победитель Евро-2020 в случае трех побед на групповом этапе в сумме может заработать 34 миллиона евро. На Евро-2016 эта сумма составляла 27 миллионов.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году чемпионат Европы впервые пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене и Риме.

Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.