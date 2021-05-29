Известный украинский боксер Владислав Сиренко (16-0, 13 КО), который баллотировался на местных выборах осенью 2020 года в Пристоличной ОТГ, вскоре проведет бой.
Об этом сообщает B1 Boxing Promotions в Facebook.
12 июня в столице Украины Сиренко будет драться с представителем Франции Невфелем Уатой (18-3, 10 КО). Уата приходится двоюродным братом нападающему мадридского "Реала" и сборной Франции Кариму Бензема. Футболист недавно уладил конфликт с тренером "Ле Блю" Дидье Дешамом и попал в заявку на Евро-2020.
Заметим, что 26-летний Владислав недавно подписал соглашение с новой для себя украинской промоутерской компанией B1 Boxing Promotions.
В своем последнем бою Сиренко одолел представителя Польши Камиля Соколовского единогласным решением судей.
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