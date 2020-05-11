"Мне не нужны бои без правил": Усик ответил на вызов украинского борца

Александр Усик предложил борцу Богдану Грицаю встретиться на ринге.

Александр Усик ответил борцу Богдану Грицаю, который бросил вызов боксеру, предложив провести бой без правил.

Об этом Усик сказал на видео, которое разместил в Instagram.

Боксер подчеркнул, что в последнее время появилось много людей, которые хотят вызвать его на бой.

"Но появился еще один парень, можно отдать должное. Он осмелился и записал видео, респект. Только я не для этого очень много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить, если вы увидели в моих роликах некий вызов, то я, как джентльмен, который исповедует правила - милости прошу в ринг. Я боксирую по правилам и живу по правилам", - сказал Усик.

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Он подчеркнул, что боя без правил не будет, но можно встретиться в ринге:

"Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой? Ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Есть два дуэлянта, ты бросил вызов, а я выбираю оружие: ринг, бокс. В дальнейшем можем общаться. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам. Стараюсь быть законопослушным гражданином".

"Но нужно договориться, где мы будем боксировать и на каких условиях. Бои без правил - это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать. Но я живу по правилам. И я не разделяю народ, сейчас же идет разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого - и это является разделением внутри. Мне без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне важно, что происходит внутри", - добавил боксер.

Далее Усик подчеркнул, что если кто-то хочет встретиться с ним в ринге, то необходимо сперва пройти медосмотр, после чего "мы будем тщательно выбирать, с кем боксировать, а с кем нет". "Если вы хотите - становитесь в очередь", - сказал боксер.

В своем видеообращении Усик также ответил на шквал критики в свой адрес.

Как сообщал УНИАН, ранее Грицай объяснил, почему бросил вызов Усику.