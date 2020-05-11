"Мне не нужны бои без правил": Усик ответил на вызов украинского борца
Александр Усик ответил борцу Богдану Грицаю, который бросил вызов боксеру, предложив провести бой без правил.
Об этом Усик сказал на видео, которое разместил в Instagram.
Боксер подчеркнул, что в последнее время появилось много людей, которые хотят вызвать его на бой.
"Но появился еще один парень, можно отдать должное. Он осмелился и записал видео, респект. Только я не для этого очень много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить, если вы увидели в моих роликах некий вызов, то я, как джентльмен, который исповедует правила - милости прошу в ринг. Я боксирую по правилам и живу по правилам", - сказал Усик.
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Он подчеркнул, что боя без правил не будет, но можно встретиться в ринге:
"Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой? Ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Есть два дуэлянта, ты бросил вызов, а я выбираю оружие: ринг, бокс. В дальнейшем можем общаться. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам. Стараюсь быть законопослушным гражданином".
"Но нужно договориться, где мы будем боксировать и на каких условиях. Бои без правил - это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать. Но я живу по правилам. И я не разделяю народ, сейчас же идет разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого - и это является разделением внутри. Мне без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне важно, что происходит внутри", - добавил боксер.
Далее Усик подчеркнул, что если кто-то хочет встретиться с ним в ринге, то необходимо сперва пройти медосмотр, после чего "мы будем тщательно выбирать, с кем боксировать, а с кем нет". "Если вы хотите - становитесь в очередь", - сказал боксер.
В своем видеообращении Усик также ответил на шквал критики в свой адрес.
Как сообщал УНИАН, ранее Грицай объяснил, почему бросил вызов Усику.