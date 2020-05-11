"Я украинец, и вы меня отсюда не выгоните": Усик отреагировал на шквал критики в свой адрес (видео)

Украинский боксер сказал, что может сниматься в каком угодно кино, а также призвал не разделять страну.

Украинский боксер Александр Усик записал видео, в котором ответил на критику в свой адрес.

Видео с ответом всем критикам боксер разместил у себя в Instagram. Усик подчеркнул, что не мог ответил сразу, потому что "праздновал 75-летие великой победы над фашизмом".

"Я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для своей страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну. И страну за счет этого знают. Мы привозим титулы, флаг поднимается, и уже очень долгое время. Вы же разделяете страну - на верующих, неверующих. Вы говорите, во что мне верить. Я самостоятельная единица. Если я выразил свое мнение, это не означает, что оно неправильное. Просто есть еще какое-то одно мнение", - сказал боксер.

Усик попросил, чтобы ему не угрожали ("Не надо угрожать, вы напрямую угрожаете"), а также прокомментировал участие в фильме российского монастыря:

"Вы оскорбляете, вы осуждаете меня за кино. В кино показано то, как Бог изменил мою жизнь, и жизнь тех участников, которые снимались в этом фильме. Я могу сниматься, в каких угодно фильмах и где угодно - мы же демократическая держава. Мы стремимся в демократическое общество. Не вырывайте из контекста и не оскорбляйте".

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Боксер также обратился к СМИ:

"За счет того, что мы говорим и как мы живем, вы существуете по сути. Так и есть. Вы берете видео, которые мы записываем, и за счет этого у вас появляется больше подписчиков, больше просмотров. Если так - давайте делать правильно, мы же можем обратиться к юристам, платите какие-то "роялти" за просмотры".

"Моя страна Украина. Я здесь живу, я здесь родился и вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать, и вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте украинский народ. Мы украинцы, мы не малоросы и не сепаратисты. У меня в паспорте написано - "украинец", - подчеркнул боксер.

"Все мы не без греха. Задумайтесь, народ, разделение - это хорошо или плохо. Для меня вся территория Украины - это украинцы. Для меня нет бендеровцев, москалей или еще кого-то. Для меня украинец - это украинец. И не важно, живет он во Львове, Крыму, Донецке или Одессе", - сказал Усик.

Боксер также порекомендовал посмотреть мультфильм:

"Разделяя народ, мы ни к чему хорошему не придем. Будут разделенные народы, которые будут гавкать на разных людей. Посмотрите мультик "Тролли-2". Там правильный сюжет".

Напомним, ранее Усик вместе с Василием Ломаченко были внесены в базу "Миротворца".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Иван Редкач назвал религиозность Усика и Ломаченко "пафосом и наигранностью".