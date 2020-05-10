"Я еще такого не видел": украинский борец объяснил, почему решил бросить вызов Усику

Богдан Грицай считает, что Александр Усик оскорбляет Украину и украинцев.

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай рассказал о причинах, которые побудили его вызвать боксера Александра Усика на бой без правил.

Об этом Грицай сказал в интервью сайту glavcom.ua.

"Последней каплей стало то видео, в котором Александр обратился с откровенными угрозами к обычным украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо. Я не выдержал, потому что еще такого не видел, чтобы профессиональный спортсмен занимался запугиванием простых людей.

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Поэтому решил предложить Усику выйти со мной в клетку. Я не дрался там никогда, точно так же, как не делал этого и Александр. Предложил ему равные условия. Пусть покажет, на что способен, а не запугивает", - сказал Грицай.

"Я понимаю, что вероятность того, что он примет вызов, мизерная. Но я показал, что есть украинцы, которые способны дать ему отпор. Пусть будет к этому готов. Хватит молчать и слушать оскорбления в адрес нашей страны и нас, как ее граждан", - добавил борец.

Грицай заявил, что готов к осуждению со стороны спортивного сообщества:

"Я готов слышать в свой адрес неприятные вещи. Знаю взгляды этих людей и вряд ли они способны чем-то меня удивить. Сейчас звонят и пишут мои друзья и знакомые. Поддерживают. Среди них есть известные спортсмены, но пусть они сами озвучивают свою позицию. Могу сказать, что одним из первых мне позвонил и похвалил Герой Украины Юрий Шухевич. Было очень приятно, потому что очень уважаю этого человека".

Напомним, ранее Усик записывал видео, в котором пригрозил "диванным экспертам" нокаутом.

УНИАН также сообщал о том, что экс-чемпионка мира Алина Шатерникова вступилась за Александра Усика и Василия Ломаченко после того, как боксеры были внесены в базу "Миротворца".