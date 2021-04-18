Иван Редкач после удара, который толком по нему не попал, скорчился от боли, а с ринга его унесли на носилках.

Украинский боксер Иван Редкач в США провел бой против американского экс-чемпиона мира Реджиса Прогрейса (25-1, 21 KO) и довольно странно проиграл.

Начиная со второго раунда, Прогрейс доминировал в ринге. В пятом раунде Редкач получил рассечение, а в шестом бой завершился. Украинец упал после удара соперника и долго корчился от боли, не сумев встать на отсчет рефери.

Редкач демонстрировал, что получил удар ниже пояса, однако на повторах видно, что удар зацепил бок украинца. С другого ракурса и вовсе можно было увидеть, что рука Прогрейса прошла вдоль корпуса.

В итоге Редкача унесли на носилках, а бой был остановлен из-за непреднамеренно нанесенной травмы. Победителя определили по очкам, набранным боксерами к тому моменту. В итоге Прогрейс выиграл техническим решением судей - 60-54, 60-54 и 59-54.

А Редкач стал для фанатов объектом насмешек.

"Он просто искал возможность покинуть ринг", "Он даже не попал по нему, это что носилки?", "Парня подстрелил снайпер? Эвакуируйте всех!", "Забудьте про удар ниже пояса, он вообще толком не ударил его", "Иван заслуживает "Оскар", "Это было позорно", "Ставлю на то, что это футболист", "Ему не должны снова разрешить драться", "Редкачу нужно в реслинг" - комментируют фанаты в Twitter.

Редкача также высмеял чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант.

"Унесли на носилках? Да ладно, братишка", - написал он в Twitter и поставил смеющийся смайл.

Иван Редкач: карьера и скандалы

Редкач провел на профи-ринге 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.

В своем предыдущем поединке 25 января 2020-го он проиграл Дэнни Гарсии. При этом украинец во время боя укусил соперника, за что был дисквалифицирован на полгода.

За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он неоднократно высказывался в их сторону, в частности, называл их религиозность "пафосом и наигранностью". Также Редкач рассказывал о том, что у него был конфликт с Ломаченко в церкви.

Редкач также попадал в ряд других историй. Например, в 2018 году он разгневал сети своим постом со словами "Украина + Россия = дружба".

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Автор: Антон Дударь