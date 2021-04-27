Рашед Аль-Свайсат так и не вернулся в сознание / фото twitter.com/IshaqChebli

19-летний боксер из Иордании Рашед Аль-Свайсат умер после поражения в противостоянии, которое состоялось на молодежном чемпионате мира.

Эту печальную весть опубликовали на официальной странице Международной федерации бокса в Twitter.

фото twitter.com/AIBA_Boxing

Трагический случай произошел во время боя против эстонца Антона Виноградова.

Бедствие произошло еще 16 апреля в польском городке Кельц, когда Рашед потерял сознание после нокаута. Его мигом отвезли в больницу, сделали операцию на мозге и спортсмен оставался 10 дней в реанимации. Юноша ушел из жизни так и не придя в себя.

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Автор: Артем Будрин