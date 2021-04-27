19-летний боксер из Иордании Рашед Аль-Свайсат умер после поражения в противостоянии, которое состоялось на молодежном чемпионате мира.
Эту печальную весть опубликовали на официальной странице Международной федерации бокса в Twitter.
Трагический случай произошел во время боя против эстонца Антона Виноградова.
Бедствие произошло еще 16 апреля в польском городке Кельц, когда Рашед потерял сознание после нокаута. Его мигом отвезли в больницу, сделали операцию на мозге и спортсмен оставался 10 дней в реанимации. Юноша ушел из жизни так и не придя в себя.
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