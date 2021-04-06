Джеймс Али Башир считает, что Александру Поветкину нужно завершить карьеру.

Экс-тренер Александра Усика и Владимира Кличко Джеймс Али Башир раскритиковал россиянина Александра Поветкина по итогам его боя с Диллианом Уайтом.

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Об этом Башир сказал в интервью ютуб-каналу EJ Boxing Live, передает fightnews.info.

"Поветкин был изношенным. Я думаю, сейчас ему следует завершить карьеру, ведь Уайт побеждал его в первом бою. Его баланс, тайминг, работа ног - в этом поединке все было ужасным. Я ничего не отнимаю у Диллиана Уайта, но Поветкин был изношенным. Диллиан сделал то, что должен был сделать", - сказал Башир.

"Поветкин выглядел как соломенное чучело из страны Оз. Казалось, что он упадет даже от того, что ты будешь прочно стоять на ногах. Уайт не знал, что Поветкин изношен. Он вышел, чтобы сделать свою работу, и ему это удалось", - также отметил специалист.

Уайт - Поветкин: итоги боя

В ночь с 27 на 28 марта Поветкин проиграл Уайту нокаутом в четвертом раунде

Первый бой Уайта и Поветкина состоялся 22 августа 2020 года. Тогда россиянин дважды побывал в нокдауне, но затем нокаутировал соперника.

Для Поветкина поражение от Уайта стало третьим в 40 боях (36 побед и 1 ничья). Ранее он проигрывал Владимиру Кличко и Энтони Джошуа.

Поветкин может завершить карьеру. "Я думаю, это последний бой. Буду уговаривать Сашу завершить карьеру", - написал промоутер боксера Андрей Рябинский в Twitter.

Уайт провел 30-й бой - у него 28 побед (19 - нокаутом) и 2 поражения.

Уайт, завоевав пояс "временного" чемпиона, стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Фьюри.

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Автор: Антон Дударь