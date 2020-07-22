Бой украинца Постола за два титула официально утвержден: известны дата и место проведения

Виктор Постол получит шанс оказаться на вершине своей весовой категории уже в конце лета.

Бой между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) официально утвержден.

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Об этом сообщает ESPN.

Поединок с участием украинского экс-чемпиона мира пройдет 29 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и станет главным событием вечера.

Информация также появилась на авторитетном портале боксерской статистики BoxRec.

Поединок Постола с Рамиресом должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, однако из-за коронавируса организаторы отменили событие. Затем планировалось провести вечер бокса во Фресно (США) 9 мая, но вирус распространился на весь мир, после чего была объявлена пандемия.

Виктор Постол в прошлом уже владел титулом чемпиона мира по версии WBC, но потерял его решением судей в бою с Теренсом Кроуфордом в 2016-м году.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный американский боксер анонсировал возвращение на ринг.

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