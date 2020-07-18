Легендарный американский боксер анонсировал возвращение на ринг

Оскар Де Ла Хойя планирует провести бой уже в следующем году.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя заявил, что строит планы возобновления карьеры.

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47-летнего экс-боксера цитирует BoxingScene.

"Я нанял людей, которые следят за состоянием моих мышц. В дальнейшем планирую проводить полноценный тренировочный лагерь. Надеюсь, что к сентябрю буду готов к 12-раундовым спаррингам. Возвращение на ринг запланировано на следующий год.

Я все еще могу доставить проблем некоторым звездам ринга. Очевидно, что мои навыки никуда не делись, как и сила. Возможно, я стал хуже в плане скорости, но это предстоит выяснить. Чувствую, что могу это сделать", - заявил Де Ла Хойя.

Де Ла Хойя cвой последний поединок провел в 2008-м году, а официально завершил карьеру в 2009-м. Всего на его счету 45 боев, 39 побед (30 - нокаутом) и 6 поражений.

После окончания карьеры бойца Де Ла Хойя продолжил возглавлять промоутерскую компанию Golden Boy Promotions.

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