Флойд Мейвезер выйдет в ринг против блогера 6 июня.

Пресс-конференция, посвященная бою между легендарным Флойдом Мейвезером и YouTube-блогером Логаном Полом, ознаменовалась дракой.

Мейвезер подрался с братом своего соперника, еще одним блогером Джейком Полом.

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После официальной пресс-конференции Мейвезер отвечал на вопросы СМИ, когда к нему подошел Джейк Пол. Сперва они вступили в словесную перепалку, а затем блогер снял с экс-чемпиона мира кепку и начал убегать. Мейвезер бросился за Полом и успел нанести ему пару ударов.

"Не проявляй ко мне неуважения! Я убью этого ублюдка", - кричал Мейвезер, когда их разняли.

После этого потасовка в подтрибунном помещении продолжилась.

Видео опубликовал YouTube-канал FightHype.com.

Бой Мейвезера и Логана Пола запланирован на 6 июня. Ранее Пол выходил на профи-ринг один раз, проиграв блогеру KSI. Его брат Джейк провел три боя. Недавно он нокаутировал известного бойца смешанных единоборств.

Флойд Мейвезер: чем он известен

На профессиональном ринге Мейвезер провел 50 боев и во всех одержал победы. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

В 2005-2007 и 2013-2015 годах признавался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

В 2015 году американец объявлял о завершении карьеры, но в 2017 году вернулся на ринг ради боя с Конором Макгрегором, в котором одержал досрочную победу.

31 декабря 2018 года Мейвезер провел выставочный бой в Японии, нокаутировав Тенсина Насукаву в первом раунде.

До октября 2018 года Мейвезер являлся самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

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Автор: Антон Дударь