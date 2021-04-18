Бен Аскрен заявил, что такое поражение было "чертовски позорным".

В США состоялся боксерский поединок между звездой YouTube (20,3 миллиона подписчиков) Джейком Полом и бывшим чемпионом промоушенов Bellator и ONE FC Беном Аскреном.

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24-летний Пол нокаутировал соперника, который вышел на бой с лишним весом, уже в первом раунде. Он провел "двоечку" и мощным ударом с правой отправил Аскрена на канвас. 36-летний боец ММА сумел подняться, но рефери решил остановить бой.

Отметим, что Пол провел уже третий бой на профи-ринге. Ранее он победил другого блогера Али Эсона Гиба, а также бывшую звезду НБА Нейта Робинсона. Аскрен дебютировал в боксе.

В ММА Аскрен провел 22 поединка, одержав 19 побед.

"Меня нокаутировал Джейк Пол, это чертовски позорно", - сказал Аскрен после боя.

За этот бой Аскрен гарантированно получит 500 тысяч долларов, а Пол - 690 тысяч.

JAKE PAUL KNOCKED OUT BEN ASKREN (Ref called the fight after 8 count) pic.twitter.com/MKC8lbuuye — Alex. 👋 (@Dubs4O8) April 18, 2021

Добавим, что в рамках этого вечера бокса украинец Иван Редкач странно проиграл американцу Реджису Прогрейсу.

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Автор: Антон Дударь