В США состоялся боксерский поединок между звездой YouTube (20,3 миллиона подписчиков) Джейком Полом и бывшим чемпионом промоушенов Bellator и ONE FC Беном Аскреном.
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24-летний Пол нокаутировал соперника, который вышел на бой с лишним весом, уже в первом раунде. Он провел "двоечку" и мощным ударом с правой отправил Аскрена на канвас. 36-летний боец ММА сумел подняться, но рефери решил остановить бой.
Отметим, что Пол провел уже третий бой на профи-ринге. Ранее он победил другого блогера Али Эсона Гиба, а также бывшую звезду НБА Нейта Робинсона. Аскрен дебютировал в боксе.
В ММА Аскрен провел 22 поединка, одержав 19 побед.
"Меня нокаутировал Джейк Пол, это чертовски позорно", - сказал Аскрен после боя.
За этот бой Аскрен гарантированно получит 500 тысяч долларов, а Пол - 690 тысяч.
JAKE PAUL KNOCKED OUT BEN ASKREN (Ref called the fight after 8 count) pic.twitter.com/MKC8lbuuye— Alex. 👋 (@Dubs4O8) April 18, 2021
The ringside view of Jake Paul's TKO. @ESPNRingsidepic.twitter.com/YgasSH1Br4— SportsCenter (@SportsCenter) April 18, 2021
Добавим, что в рамках этого вечера бокса украинец Иван Редкач странно проиграл американцу Реджису Прогрейсу.
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