Легендарный боксер Тайсон поплавал с акулами (видео)

Знаменитый чемпион встретился со своим страхом лицом к лицу.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон принял участие в программе "Неделя акул" на телеканале Discovery.

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Об этом сообщает The Sun.

54-летний боксер стал участником поединка из трех раундов под названием "Тайсон против Челюстей".

Сначала он оказался в клетке с акулами, а затем отправился на дно океана и находился там в окружении хищников, мягко отталкивая тех, которые подплывали слишком близко.

Перед заключительным раундом боксера вырвало, но он все равно нырнул на глубину 15 метров.

"Я выбрал этого соперника, чтобы победить свой страх. Это можно сравнить с ощущениями, которые испытываешь при возвращении на ринг в 54 года. Теперь знаю, что могу преодолеть любые трудности на пути к своей главной миссии - реализовать потенциал и стать ближе к Богу", - сказал Тайсон.

Видео погружения звезды бокса опубликовал YouTube-канал Discovery.

"Железный Майк" в настоящее время продолжает подготовку к возобновлению карьеры. Боксер похудел и набрал форму, демонстрируя свои успехи в соцсетях.

Соперником Тайсона должен стать Рой Джонс-младший. Правда, бой может быть перенесен с сентября на ноябрь - организаторы хотят дождаться момента, когда можно будет пустить фанатов на трибуны.

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