"У Джошуа и Фьюри этого нет": легендарный Тайсон набрал невероятную форму перед возвращением на ринг (видео)

Боксер активно работает в тренажерном зале.

Легендарный боксер Майк Тайсон показал фантастическую физическую форму перед возвращением на ринг.

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53-летняя легенда ринга работает "на лапах", демонстрируя высокую скорость своих ударов. Видно, что за последние месяцы бывший спортсмен похудел и подтянул мышцы.

Весной Тайсон заявил, что собирается привести себя в форму, чтобы принять участие в нескольких выставочных боях. Подписчики звезды в восторге от нынешних кондиций "Железного Майка".

"Тебе надо забыть про выставочные бои и встретиться с Джошуа или Фьюри - у них нет такой скорости", "Теперь я верю, что снова увижу нокауты в первом раунде от Майка", "Как он это делает? Боже мой", - так прокомментировали поклонники боксера видео с тренировок, которое он опубликовал в Instagram.

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко помогает вернуться на ринг легендарному Эвандеру Холифилду.

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