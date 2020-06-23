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"У Джошуа и Фьюри этого нет": легендарный Тайсон набрал невероятную форму перед возвращением на ринг (видео)

20:37, 23 июня 2020
Бокс
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Майк Тайсон готовится к возвращению на ринг / фото boxingscene.com

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53-летняя легенда ринга работает "на лапах", демонстрируя высокую скорость своих ударов. Видно, что за последние месяцы бывший спортсмен похудел и подтянул мышцы.

Весной Тайсон заявил, что собирается привести себя в форму, чтобы принять участие в нескольких выставочных боях. Подписчики звезды в восторге от нынешних кондиций "Железного Майка".

"Тебе надо забыть про выставочные бои и встретиться с Джошуа или Фьюри - у них нет такой скорости", "Теперь я верю, что снова увижу нокауты в первом раунде от Майка", "Как он это делает? Боже мой", - так прокомментировали поклонники боксера видео с тренировок, которое он опубликовал в Instagram.

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко помогает вернуться на ринг легендарному Эвандеру Холифилду.

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