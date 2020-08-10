Возвращение Тайсона отложено: бой двух легенд ринга перенесен

Майк Тайсон и Рой Джонс-младший выйдут на ринг в конце осени.

Бой бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона против экс-чемпиона в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего перенесен.

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Об этом сообщает The Ring.

Планировалось, что две легенды ринга возобновят свои карьеры 12 сентября в Калифорнии. Теперь организаторы приняли решение перенести поединок на 28 ноября.

Причиной такого шага стало стремление увеличить доходы от события. В настоящее время из-за коронавируса провести шоу с болельщиками на трибунах невозможно. К концу осени ситуация может измениться в лучшую сторону.

Стоит отметить, что бой будет проходить в формате восьми раундов.

54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а 51-летний Джонс в предыдущий раз выходил на ринг в 2018-м.

УНИАН ранее сообщал о том, что появился яркий промо-ролик к бою.

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