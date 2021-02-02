Промоутер украинского боксера Эгис Климас заявил, что Ломаченко может получить реванш и поквитаться с Лопесом.
Об этом сообщает Tribuna.com.
По словам менеджера, в случае если боксеры договорятся о втором бое, то он пройдет в мае или июне.
По мнению промоутера, в реванше с Ломаченко есть очень большой интерес Лопеса, поскольку более крупного гонорара он не сможет заработать за бой ни с одним другим боксером.
"Лопес вообще говорит сейчас уже о гонораре с семи нулями. Ему шесть нулей уже не подходит, ему уже нужно семь. Однако он опустится на землю в недалеком будущем. Сейчас этот реванш нужен больше Лопесу, чем Васе", - уверяет Климас.
"Возможно будет даже третий поединок, если Вася победит и возьмет реванш. Но если Лопес проиграет второй бой - то все равно будет довольным, потому что получит большие деньги. Это ему интересно. Бокс ему до одного места. Ему деньги давай, деньги, деньги. В глазах доллары горят", - добавил Климас.
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Перспективы Василия Ломаченко: главное
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои пояса.
- Украинец после боя извинился за свое поражение от Лопеса и отметил, что готов провести реванш. Потом он предложил Лопесу провести еще два поединка.
- Теофимо Лопес сразу заявил, что ни о каком реванше не может быть и речи. Затем его отец также подчеркнул, что они не собираются давать Ломаченко реванш.
- Также стало известно, что Ломаченко не планирует менять весовую категорию.
- Вернуться на ринг украинец может в апреле или мае.
Александр Усик высказал свое мнение относительно возможного реванша между Ломаченко и Лопесом.
Украинский диетолог Александр Фока спрогнозировал неутешительный конец карьеры Ломаченко.
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