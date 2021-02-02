Лопес может соблазниться на баснословный гонорар и согласиться на реванш.

Промоутер украинского боксера Эгис Климас заявил, что Ломаченко может получить реванш и поквитаться с Лопесом.

Об этом сообщает Tribuna.com.

По словам менеджера, в случае если боксеры договорятся о втором бое, то он пройдет в мае или июне.

По мнению промоутера, в реванше с Ломаченко есть очень большой интерес Лопеса, поскольку более крупного гонорара он не сможет заработать за бой ни с одним другим боксером.

"Лопес вообще говорит сейчас уже о гонораре с семи нулями. Ему шесть нулей уже не подходит, ему уже нужно семь. Однако он опустится на землю в недалеком будущем. Сейчас этот реванш нужен больше Лопесу, чем Васе", - уверяет Климас.

"Возможно будет даже третий поединок, если Вася победит и возьмет реванш. Но если Лопес проиграет второй бой - то все равно будет довольным, потому что получит большие деньги. Это ему интересно. Бокс ему до одного места. Ему деньги давай, деньги, деньги. В глазах доллары горят", - добавил Климас.

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Автор: Будрин Артем