Ломаченко готов отдать внушительную сумму, чтобы бой с Лопесом состоялся - СМИ

Василий Ломаченко может отдать часть своего гонорара сопернику.

Обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко может отдать до 500 тысяч долларов со своего гонорара чемпиону IBF Теофимо Лопесу.

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Об этом сообщает Ringpolska.pl.

Таким образом, Ломаченко хочет, чтобы Лопес согласился на проведение объединительного боя, который предварительно запланирован на 3 октября.

Если украинец пожертвует частью своего гонорара, то заработает за бой более 2,5 миллионов долларов. В то же время гонорар Лопеса увеличится до 1,7 миллиона.

Ранее американского боксера не устроила сумма гонорара за бой, из-за чего поединок оказался под угрозой срыва.

Ломаченко - Лопес: ситуация с боем

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подчеркнул, что если с Лопесом в итоге не удастся договориться, то Ломаченко найдут другого соперника на осень.

Лопес позже опроверг информацию о срыве боя, заявив, что переговоры продолжаются.

Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед. У Лопеса - 15 боев в 15 поединках.

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