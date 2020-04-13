"Не верю в смерть людей от коронавируса": один из лучших боксеров мира считает пандемию заговором

Теренс Кроуфорд не соблюдает правила карантина.

Непобедимый чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что не верит в историю с пандемией коронавируса, поэтому не стремится соблюдать карантин.

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Американского боксера цитирует BoxingScene.

"Я не нахожусь дома под замком, а также не закрываю своих детей. Не верю в болезнь и смерть людей от коронавируса, как нам об этом постоянно говорят. Думаю, кто-то использует наш страх, пытаясь для чего-то контролировать нас прямо сейчас. Не знаю, какова цель всего этого, но я просто не могу согласиться с тем, что сейчас говорят.

Средства массовой информации управляют миром. Сейчас ты что-то сказал, а люди начинают обсуждать это и испытывают новые страхи. Нам рассказывают, что этот вирус опасен для стариков и тех, у кого есть астма и другие проблемы с дыханием. Но то же самое бывает при обычной простуде или гриппе", - заявил Кроуфорд.

По словам боксера, у него остается много вопросов без ответа:

"Если все так плохо, то почему продолжают собирать мусор, почему продолжает работать полиция? Будь я полицейским - я бы не работал в такой ситуации. У меня остается много вопросов".

Напомним, в мире зафиксировано уже более 1,8 миллиона случаев заражения СOVID-19.

УНИАН ранее сообщал о том, что британский боксер представил собственную теорию возникновения коронавируса.