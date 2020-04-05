"Не думаю, что проблема в Китае: известный боксер высказал неожиданную версию возникновения коронавируса

Амир Хан считает, что вирус создали с помощью современных технологий.

Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан заявил, что коронавирус возник из-за прогресса в технологиях мобильной связи, а цель пандемии - сократить население планеты.

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Свою теорию британский спортсмен высказал в сторис на своей странице в Instagram.

"Не думаю, что проблема в Китае и вирус пошел оттуда. Нам говорят, что в этой стране ели летучих мышей, из-за чего и возник вирус. Это ложь. Я в такое не верю. Стоит задуматься, что эта история связана с возведением башен для технологии 5G. Думаю, что это вирус, который создал человек, когда тестировали 5G. Возможно, чтобы контролировать население или вовсе избавиться от его части", - отметил Хан.

Стоит отметить, что теория о вышках, которые распространяют новый стандарт связи, популярна в Великобритании, где люди уже начали их сносить.

Из-за пандемии коронавируса по всему миру остановлены и перенесены практически все спортивные мероприятия. На планете зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев заражения COVID-19.

УНИАН ранее сообщал о том, что громкий бой в супертяжелом весе перенесен из-за коронавируса.