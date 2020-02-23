"Пока-пока, американская крошка": Фьюри спел на ринге после досрочной победы над Уайлдером (видео)

Британский боксер решил развлечь зрителей после окончания боя.

Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после победы в Лас-Вегасе над американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) решил спеть для болельщиков.

Боксер исполнил песню American Pie Дона Маклина. Одна из строчек явно адресовалась Уайлдеру - "Bye-bye miss american pie" ("Пока-пока, американская крошка").

Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт Top Rank Boxing.

🎶And a song to send everyone home. 🎶



The King has conquered the American Heavyweight landscape.



What's next? #WilderFury2pic.twitter.com/Phn0b38TlF — Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020

Также чемпион коротко прокомментировал свой успех сразу после боя, поддержав оппонента:

"Уайлдер вышел в ринг и показал сердце чемпиона. Он настоящий воин, поэтому снова станет чемпионом. Просто настоящий король снова вернул свою лучшую форму".

Напомним, Фьюри дважды отправил Уайлдера в нокдаун, а в седьмом раунде угол американца выбросил белое полотенце. Британец одержал победу техническим нокаутом и отобрал у соперника пояс WBC. Это был реванш боксеров. Первый поединок прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

Фьюри стал вторым самым тяжелым чемпионом мира в боксе с 1962 года, когда началась эпоха WBC и WBA. Его вес на момент боя составил 123,8 кг. Рекордсменом остается россиянин Николай Валуев - 147 кг.

УНИАН ранее опубликовал полное видео боя-реванша Уайлдер - Фьюри.