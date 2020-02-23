Фьюри досрочно избил Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира в реванше (видео)

Бой завершился первым поражением чемпиона в карьере.

В Лас-Вегасе (США) состоялся бой-реванш между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

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Боксеры устроили яркий выход на ринг - действующий чемпион был с короной на голове и в своей "бронзовой" маске, а претендента вывезли на троне.

Уже с первого раунда британский боксер завладел ощутимым преимуществом. Уайлдер несколько раз нанес точный удар с правой, но получил целый ряд ответных атак.

Фьюри продолжил действовать первым номером и в третьем раунде смог отправить оппонента в нокдаун. Одной из комбинаций ему удалось потрясти чемпиона - американец упал, а судья отсчитал нокдаун. На повторе было видно, что удар пришелся в затылок. Это подкосило уверенность Уайлдера, который практически перестал пробивать с правой и начал все чаще пропускать, получив рассечение губы и уха.

В пятом раунде рефери снял очко за грязный бокс Фьюри. Тем не менее, на общую картину это не повлияло. Уайлдер практически не атаковал и попадал под мощную бомбардировку соперника. Результат - еще один нокдаун.

К концу шестой трехминутки американец очень устал, с трудом стоял на ногах и был весь в крови, но угол чемпиона до последнего не спешил останавливать бой.

Все было кончено в седьмом раунде, когда Фьюри зажал Уайлдера у канатов и начал в очередной раз избивать. Угол чемпиона выбросил полотенце. Уайлдер, в свою очередь, не хотел останавливать поединок.

Видео концовки боя

Претендент одержал победу техническим нокаутом и нанес сопернику первое поражение в карьере.

Напомним, первый бой Уайлдера и Фьюри прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

На кону реванша стоял пояс WBC, который Уайлдер до поражения защитил десять раз.

УНИАН ранее сообщал о том, что Уайлдера и Фьюри не подпустили друг к другу на церемонии взвешивания перед боем.