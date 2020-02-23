Уайлдер - Фьюри: полное видео боя
В США состоялся реванш между американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) в супертяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона мира по версии WBC.
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Фьюри с первой минуты завладел преимуществом и начал попадать мощными ударами по действующему чемпиону. Уайлдер получил несколько рассечений, а в третьем и пятом раундах оказался в нокдауне.
Бой был завершен в седьмом раунде. Фьюри устроил очередное избиение оппонента, а угол Уайлдера выбросил белое полотенце. Британец одержал победу техническим нокаутом и стал чемпионом мира по версии WBC.
Для Уайлдера это поражение - первое в карьере при 42 победах.
Полное видео боя
Напомним, первый бой Уайлдера и Фьюри прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.
УНИАН ранее сообщал о том, что Уайлдер и Фьюри едва не подрались во время дуэли взглядов.