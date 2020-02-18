"Кокаин и проститутки": Фьюри рассказал, как будет расслабляться после боя с Уайлдером
Британский экс-чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал о том, как будет отдыхать после реванша с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером.
Об этом Фьюри сказал в интервью dailycaller.com.
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"После боя я устрою кутеж с кокаином и проститутками. Что может быть лучше, чем кокаин и проститутки?", - сказал Фьюри.
"Это будут дешевые проститутки, по 30 долларов, - добавил Фьюри, - Даю совет - всегда нужно сделать укол пенициллина перед тем, как иметь с ними дело. Если у вас нет пенициллина, используйте два презерватива".
Отметим, что Фьюри женат с 2008 года. Вместе с супругой Пэрис они воспитывают двоих детей.
Напомним, реванш Уайлдера и Фьюри пройдет 22 февраля в США. Первая встреча боксеров в ринге завершилась вничью.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Владимир Кличко дал прогноз на реванш Уайлдера и Фьюри и пошутил о своем возвращении.