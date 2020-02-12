Уайлдер - Фьюри: Владимир Кличко дал прогноз на бой и пошутил о своем возвращении

Экс-чемпион мира считает, что Тайсон Фьюри может одержать победу.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша между обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Об этом Кличко сказал в интервью thenational.ae.

"Я полагаю, что Фьюри может победить. Может, у него и не получится, но я хотел бы, чтобы он это сделал", - сказал Кличко, отметив при этом, что очень уважает Уайлдера, так как он "отличный парень и фантастический боксер".

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Кличко попытался спрогнозировать результат боя:

"Либо Уайлдер нокаутирует Фьюри, либо Тайсон одержит победу по очкам".

После этого украинец пошутил о своем возвращении на ринг:

"А затем должен быть мой реванш с Фьюри", - сказал Кличко и рассмеялся. "Анонсирую ли я свое возвращение? Нет-нет. Запомните мои слова, я не объявляю о реванше", - добавил он.

"Если я и соберусь вернуться, то только для того, чтобы побить рекорд. Но еще раз - планов вернуться у меня нет", - подытожил Кличко.

Напомним, реванш Уайлдера и Фьюри пройдет 22 февраля. Первая встреча боксеров в ринге завершилась вничью.

Как сообщал УНИАН, ранее свой прогноз на реванш Уайлдера и Фьюри также дал Александр Усик.