Бой Ломаченко - Лопес может пройти в Азии

Промоутер назвал возможные места проведения поединка за титул абсолютного чемпиона мира.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, где может пройти бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

По словам промоутера, одним из возможных мест проведения боя является Саудовская Аравия.

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"Ломаченко встретится с Лопесом, это решено. Теперь вопрос в месте проведения. Идет борьба между "Madison Square Garden" в Нью-Йорке и "Barclays" в Бруклине. Кроме того, Саудовская Аравия претендует на то, чтобы организовать этот поединок", - цитирует Арума Boxing Scene.

Арум подчеркнул, что бой будет в апреле: "В худшем случае - в мае, если это будет после Рамадана в Саудовской Аравии".

Как сообщал УНИАН, ранее Лопес сделал очередной выпад в адрес Ломаченко.