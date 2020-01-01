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Бой Ломаченко - Лопес может пройти в Азии

14:26, 01 января 2020
Бокс
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Большинство своих боев Василий Ломаченко провел в США / фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, где может пройти бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

По словам промоутера, одним из возможных мест проведения боя является Саудовская Аравия.

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"Ломаченко встретится с Лопесом, это решено. Теперь вопрос в месте проведения. Идет борьба между "Madison Square Garden" в Нью-Йорке и "Barclays" в Бруклине. Кроме того, Саудовская Аравия претендует на то, чтобы организовать этот поединок", - цитирует Арума Boxing Scene.

Арум подчеркнул, что бой будет в апреле: "В худшем случае - в мае, если это будет после Рамадана в Саудовской Аравии".

Как сообщал УНИАН, ранее Лопес сделал очередной выпад в адрес Ломаченко.

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Теги: #Василий Ломаченко#Теофимо Лопес