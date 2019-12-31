"Хочу мира в своей стране": Усик пожелал украинцам в новом году никогда не сдаваться

Украинский боксер в соцсети поздравил всех с Новым годом.

Украинский боксер Александр Усик обратился к украинцам, поздравив их с Новым годом.

Свое поздравление Усик опубликовал в Instagram, разместив фото с супругой Екатериной.

"Каким бы ни был для Вас этот год, он все равно был, и ничего нельзя удалить из прошедшего кинофильма под названием жизнь! Я не смотрю на то, какой год наступит: змеи, лошади, или мышки. Это год жизни Моей и Вашей. И не важно, какому животному он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас.

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Не хочу, чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа. Счастье - это когда все родные живы и здоровы, сидят рядом с Вами за праздничным столом", - написал боксер.

"Хочу чтобы любовь, нежность и доброта пришли и поселились в Вашем доме! И несмотря на то, что ждет Вас в этом году - никогда не сдавайтесь! Держитесь друг за друга, потому что если вместе, то теплее… С наступающим Новым годом!", - добавил Усик.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сеть восхитили романтические фото Усика с женой.