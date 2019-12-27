"Прекрасная пара": сеть восхитили романтические фото Усика с женой

Александр Усик позировал вместе с супругой Екатериной возле елки.

В сети появились совместные фото украинского боксера Александра Усика и его супруги Екатерины.

Снимки в Instagram опубликовала фотограф Алена Сергеева.

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На фото пара позирует возле елки, и Усик обнимает супругу.

"Красивые и счастливые", "Прекрасная пара", "Усик и женусик", "Очень классная фотка", "Теперь понятно, почему ты постоянно улыбаешься", - комментируют подписчики.

Впрочем нашлись и те, кто посчитал платье супруги боксера слишком открытым: "Александр, почему жена одевается так откровенно?".

Отметим, что ранее эта же фотограф выкладывала снимки из еще одной фотосессии Усика с супругой.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик продемонстрировал навыки жонглирования.