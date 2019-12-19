"Более сильный соперник": Джошуа хочет уже в следующем бою встретиться с Усиком

Британскому боксеру предстоит сделать выбор между двумя потенциальными боями.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в своем следующем бою хочет встретится на ринге с украинцем Александром Усиком, а не с болгарином Кубратом Пулевым.

Слова Джошуа приводит metro.co.uk.

"У меня есть предпочтение, но я не хочу, чтобы показалось, что я не уважаю другого бойца. Я предпочел бы встретиться с более сильным соперником, по крайней мере, на бумаге. Они оба хорошие боксеры, но тот, с которым я хотел бы провести бой - лучше", - сказал Джошуа.

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"Я должен рассматривать их обоих, как настоящих убийц, и не допустить прошлогоднюю ошибку. Но Усик добился большего. У него очень хороший послужной список, так что я бы выбрал Усика, учитывая то, как он силен", - добавил британец.

Напомним, WBO и IBF требуют от Джошуа провести обязательные защиты титула. Усик является обязательным претендентом по линии WBO, а Пулев - IBF. Таким образом, британскому боксеру, вероятно, придется делать выбор и оставить один из поясов вакантным.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн, который также представляет и Усика, заявил, что британец не хочет оставлять один из поясов вакантным:

"Мы не хотим освобождать пояс. Должна быть какая-то очередность. Я знаю, что IBF - сейчас первый на очереди, но, может, мы не сможем договориться с Пулевым, и Энтони встретится сперва с Усиком".

Как сообщал УНИАН, ранее промоутер заявил, что Усик сперва может провести бой против Дерека Чисоры.