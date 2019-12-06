Чисора может остаться ни с чем: появился еще один претендент на титульный бой против Усика

В поединке против украинца заинтересован Джозеф Паркер.

Экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) претендует на бой с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).

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Об этом в комментарии Sky Sports заявил менеджер новозеландского боксера Дэвид Хиггинс.

"Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Большая вероятность, что этот пояс будет объявлен вакантным после боя Энтони Джошуа и Энди Руиса. В таком случае следующим по рейтингу может стать Паркер. Если все сложится так, то Джозеф будет боксировать за титул", - заявил Хиггинс.

Менеджер отметил, что украинца должен заинтересовать такой вариант:

"Паркер станет более интересным соперником для Усика, чем Дерек Чисора. С Чисорой Александр может боксировать не за пояс, но такой риск не оправдан".

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик объяснил свое желание встретиться с Чисорой.