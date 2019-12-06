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Чисора может остаться ни с чем: появился еще один претендент на титульный бой против Усика

23:01, 06 декабря 2019
Бокс
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Джозеф Паркер претендует на титул WBO / фото: BoxingScene

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Об этом в комментарии Sky Sports заявил менеджер новозеландского боксера Дэвид Хиггинс.

"Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Большая вероятность, что этот пояс будет объявлен вакантным после боя Энтони Джошуа и Энди Руиса. В таком случае следующим по рейтингу может стать Паркер. Если все сложится так, то Джозеф будет боксировать за титул", - заявил Хиггинс.

Менеджер отметил, что украинца должен заинтересовать такой вариант:

"Паркер станет более интересным соперником для Усика, чем Дерек Чисора. С Чисорой Александр может боксировать не за пояс, но такой риск не оправдан".

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик объяснил свое желание встретиться с Чисорой.

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Теги: #бокс#Александр Усик