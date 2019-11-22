Легендарный Мэйвезер объявил о возвращении на ринг
10:51, 22 ноября 2019Бокс
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Непобедимый американский боксер планирует вернуться в следующем году.
Флойд Мейвезер / REUTERS
Американский экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер (50-0, 27 КО) заявил, что намерен возобновить карьеру в следующем году.
Об этом Мэйвезер сообщил в Instagram.
"Возобновлю карьеру в 2020 году", - написал американец.
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Напомним, по ходу своей карьеры Мэйвезер становился чемпионом мира в пяти разных весовых категориях. Непобедимый американец завершил карьеру в 2015 году, но затем в 2017-м вернулся на ринг, чтобы провести бой против бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Поединок завершился досрочной победой Мэйвезера в десятом раунде.
В декабре прошлого года Мэйвезер провел выставочный бой против японского кикбоксера и одержал победу.
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-чемпион мира Тайсон Фьюри дебютировал в реслинге.
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