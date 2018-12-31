Мейвезер провел первый бой за 16 месяцев и одержал разгромную победу в первом раунде

У японского кикбоксера Тенсина Насукавы не было шансов.

В Сайтаме, Япония, завершился выставочный боксерский поединок, в котором легендарный экс-чемпион мира Флойд Мейвезер (США) встречался с кикбоксёром из Японии Тенсином Насукавой.

Мейвезер трижды отправлял Насукаву в нокдаун в первом раунде. После третьего нокдауна рефери принял решение остановить поединок.

Бой Мейвезера и Насукавы имел выставочный характер и проходил по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 кг). Отметим, что матч проходил без судей, его результат не войдёт в послужные списки спортсменов.

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер получит 9 миллионов долларов за поединок Насукавы. Это первый выход на ринг для Мейвезера с 27 августа 2017 года, когда он в Лас-Вегасе победил в суперпоединке бойца ММА Конора МакГрегора.