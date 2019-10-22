Ломаченко и Усик с конфузом организаторов получили специальные награды от WBC (фото)

Украинские боксеры были награждены памятными статуэтками.

Украинские боксеры Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО) посетили мексиканский Канкун, где состоялся 57-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC).

Оба спортсмена получили специальные награды от WBC. Фото в Instagram разместил Усик.

Стоит отметить, что Усик владел титулом WBC в тяжелом весе, а Ломаченко удерживает его в настоящий момент в легком дивизионе.

Кроме того, Александр Усик разместил снимок своего пропуска - организаторы конгресса написали его фамилию с ошибкой - "Oleksandr Uzyk" (Александр Узик).

УНИАН ранее сообщал, что награду от WBC получил тренер украинских боксеров Анатолий Ломаченко.