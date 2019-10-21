Без компенсации: Wizz Air отказал в посадке десяти украинским спортсменам

Авиакомпания объяснила это решение тем, что было продано слишком много билетов.

Лоукостер Wizz Air отказал в посадке на самолет из Франкфурта в Киев десяти спортсменам и другим пассажирам.

Об этом сообщила супруга одного из тренеров команды спортсменов Оксана Сова в Facebook.

Сборная городов Украины по боксу из десяти человек получила отказ в посадке, так как авиакомпания продала на рейс слишком много билетов - больше, чем вмещает самолет.

В итоге всего пострадало более 30 человек, которые оказались брошены в немецком городе без дополнительной помощи и компенсации.

"Авиаперевозчик Wizz Air не предлагал талоны на питание, на ночевку, не предлагал возместить стоимость билетов. Их просто не пустили на рейс, хотя все регистрации и досмотры они прошли вовремя и заранее. Наша боксерская команда, не имея денег на еду, половина из которых несовершеннолетние дети, вместе с тренерами остались в чужой стране. У них на тот момент не было даже денег, чтобы купить ближайшие билеты домой", - написала Сова.

Женщина добавила, что среди пострадавших были граждане США, которые сразу получили компенсацию от Wizz Air, а вот украинцам было отказано.

В настоящий момент близкие тех, кто оказался во Франкфурте без какой-либо помощи, пытаются найти выход из ситуации, но ближайший вылет возможен только в среду. До этого времени люди будут оставаться во Франкфурте без какой-либо поддержки от авиакомпании.

УНИАН ранее сообщал, что украинского экс-чемпиона мира Гвоздика выписали из больницы.