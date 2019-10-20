Украинского экс-чемпиона мира Гвоздика выписали из больницы

Александр Гвоздик прошел ряд обследований, чтобы исключить кровоизлияние в мозг.

Украинский боксер Александр Гвоздик был выписан из госпиталя в Филадельфии, в котором он находился после поражения от россиянина Артура Бетербиева.

Об этом ESPN сообщил тренер украинца Тедди Атлас.

По словам тренера, Гвоздик, у которого болел затылок, прошел ряд обследований, чтобы исключить кровоизлияние в мозг.

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"Все хорошо, никакого кровоизлияния. Лишь незначительное сотрясение мозга из-за ударов в затылок. Но нам нужно было удостовериться, что все в порядке", - сказал Атлас.

Напомним, Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде и лишился пояса чемпиона мира по версии WBC. После боя украинец был госпитализирован в целях предосторожности.

УНИАН ранее также сообщал, что следующим соперником Гвоздика может стать непобедимый экс-чемпион мира.