Вечер бокса в Броварах: победа Малиновского и сокрушительный нокаут от Митрофанова (видео)

Украинские боксеры одержали очередные победы на профи-ринге.

В рамках вечера бокса в Броварах 5 октября прошли бои с участием ряда украинских боксеров.

В главном бою андеркарта непобедимый украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский (25-0, 7 КО) решением судей победил итальянца Витторио Парринелло (11-4, 2 КО).

Все три судьи отдали победу Малиновскому - 79-74, 80-72, 79-73.

Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (7-0-1, 5 КО) одержал досрочную победу над сербом Новаком Радуловичем (9-5-1, 4 КО)

Митрофанов отправил соперника в нокаут, после которого тому понадобилась медицинская помощь.

Также отметим победы украинцев Максима Бурсака (35-5-2, 15 КО), который техническим нокаутом в пятом раунде победил Беку Мухулишвили (5-8, 2 КО), и Мишико Беселии (19-1, 13 KO), которому удалось завершить бой против Эдуарда Мельнеца (4-10, 2 KO) в четвертой трехминутке.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стала известна дата чемпионского боя украинца Виктора Постола.