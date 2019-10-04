Стала известна дата чемпионского боя украинца Постола

Соперником украинского боксера будет Хосе Рамирес.

Поединок между украинским боксером Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) пройдет 1 февраля 2020 года.

Об этом сообщило издание ESPN.

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Бой станет главным событием вечера бокса от Top Rank Boxing. Место проведения события пока не уточняется.

При этом бой может пройти сразу за два титула чемпиона мира, которые принадлежат Рамиресу, однако точно это станет известно после подписания контракта.

Напомним, Постол ранее уже владел титулом чемпиона мира по версии WBC, но лишился его, проиграв Теренсу Кроуфорду.

УНИАН ранее сообщал, что известные украинские боксеры оценили шансы Деревянченко в чемпионском бою.