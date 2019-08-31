"Может быть подвох": Гвоздик предостерег Ломаченко перед боем в Великобритании (видео)

Александр Гвоздик считает, что Василию Ломаченко нежелательно доводить бой до решения судей.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла, который пройдет в Лондоне сегодня, 31 августа.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кэмпбелл.

В интервью VideoBoxing Гвоздик выразил мнение, почему Ломаченко лучше закончить бой досрочной победой:

Читайте такжеЛомаченко оказался тяжелее Кэмпбелла за день до боя (фото, видео)

"Интрига добавляется за счет того, что бой проходит в Великобритании... Но я верю, что Вася может закончить бой досрочно. Если дело дойдет до судейских записок, может быть какой-то подвох. Но, думаю, Вася этого не допустит", - сказал Гвоздик.

По мнению боксера, Кэмпбелл сможет доставить определенные проблемы Ломаченко, но не выиграть бой:

"Это не первый бой Ломаченко, когда противник превосходит его по габаритам. Вспомнить того же Педрасу. Да, Кэмпбелл - олимпийский чемпион, да, он - топовый спортсмен, но Вася - это немножко другой уровень. За счет габаритов и мотивации, я думаю, максимум Кэмпбелл сможет доставить какие-то проблемы, но на этом все. В лучшем случае Кэмпбелл пройдет всю дистанцию".

УНИАН также сообщал о том, что известный тренер дал прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл.