"Будет интересно": известный тренер дал прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Дмитрий Сосновский считает, что Василий Ломаченко может одержать досрочную победу.

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский поделился своим мнением о предстоящем бое за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кэмпбелл.

"Насколько бой будет тяжелым, будет зависеть от самого Василия. Вижу, что он хорошо отработал, готов, настроение хорошее. У каждого из них есть свои преимущества. Но ставлю на Васю. Он быстрее, проворнее, функционалка серьезная. Мы в сборной всегда говорили: "Вася есть Вася". Он в любой момент может темп поднять. Проблем по победе не будет, но бой будет интересным. Будут же две разные тактики", - отметил Сосновский в комментарии сайту Tribuna.com.

Специалист отметил, что Кэмпбелл - "боксер высокого уровня", однако Ломаченко - "супервысокого".

"Не видел всех поединков Кэмпбелла в профи, но понимаю - Васю удивить трудно. Сколько такого было? Хочешь работать на дистанции - он там лучше, хочешь на средний - он лучше, иду в ближний бой - тоже. То есть он лучше по многим параметрам. Да, у Кемпбелла длинные руки, но Вася умеет сокращать дистанцию, быстрый в руках и ногах, хорошо работает туловищем. Кэмпбелл будет воевать - бой в Лондоне. Но не думаю, что ему это поможет", - сказал Сосновский.

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Он также отметил, что Кэмпбелл - "один из самых сильных оппонентов Ломаченко в профи" и сильнее Хорхе Линареса, у которого Ломаченко уже выигрывал.

Что касается прогноза на бой, что Сосновский считает, что Ломаченко может выиграть досрочно:

"Сам Ломаченко говорил, что бой будет сложным. Он это признает. Давать прогнозы на бокс - дело неблагодарное. Если Васе удастся поднять темп и сделать то, что он делал в предыдущих поединках, то будет досрочная победа. Но в более поздних раундах - после шестого. Вот с Линаресом был интересный бой - а хоп, нокаут. Классика, уклон, немного на себя и удар в печень. Здесь такое же может быть".

УНИАН ранее также сообщал о том, что перед боем против Кэмпбелла Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира.