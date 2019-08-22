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Первым соперником Усика в супертяжелом весе может стать россиянин

09:41, 22 августа 2019
Бокс
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Усик выйдет на ринг в Чикаго / фото: facebook.com/Alexanderusyk

Об этом сообщил портал BoxingScene со ссылкой на свои источники.

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Уже официально известно, что украинский боксер выйдет на ринг 12 октября. Бой состоится на "Винтраст Арене" в Чикаго.

Ожидалось, что украинец проведет бой против Карлоса Такама, однако ранее стало известно, что камерунец может отказаться от встречи с Усиком после подписания контракта с новым промоутером. Именно Федосов дал согласие заменить Такама.

33-летрий российский боксер занимает 47-е место в рейтинге лучших супертяжеловесов мира. На его счету 31 победа и 3 поражения, последнее из которых случилось еще в 2013-м году.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стал известен гонорар Усика за дебютный бой в супертяжелом весе.

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Теги: #бокс#Александр Усик