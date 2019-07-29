Больше миллиона: стал известен гонорар Усика за дебют в супертяжелом весе

Украинец в случае победы сможет заработать значительно больше.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вернется на ринг в октябре против камерунца Карлоса Такама.

Порталу Sport Arena стал известен гонорар украинца за предстоящий бой.

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По информации источника, Усик сможет заработать 1,2 миллиона долларов за дебютный выход на ринг в супертяжелом весе. Его соперник Такам получит меньше - 800 тысяч долларов.

В случае победы гонорар украинца может вырасти в несколько раз.

Дебют Усика состоится 12 или 19 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Чикаго в качестве места проведения боя был выбран в том числе и потому, что здесь проживает большая украинская диаспора - более ста тысяч человек.

Усик и Такам должны были встретиться еще 25 мая, но поединок был отменен из-за травмы украинца.

УНИАН ранее сообщал, что непобедимый украинский боксер одержал победу в Голливуде.