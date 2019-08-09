Большой бокс в Саудовской Аравии: реванш Руиса и Джошуа официально утвержден

Поединок пройдет в декабре.

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально утвердила дату и место проведения реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа.

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Пресс-служба организации сообщила, что вечер бокса состоится 7 декабря в Эд-Диръе (Саудовская Аравия).

Трансляцию в США будет вести стриминговый сервис DAZN, в Великобритании - Sky Box Office.

Ранее в СМИ сообщалось, что влиятельные люди в Саудовской Аравии готовы заплатить 100 миллионов евро за право проведения боя. При этом Джошуа не хотел проводить поединок в США, а Руис отказывался лететь в Великобританию.

Напомним, 1 июня Джошуа проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. Мексиканец завладел титулами IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал, что стало известно, когда состоится реванш непобедимых супертяжей Фьюри и Уайлдера.