Стало известно, когда состоится реванш непобедимых супертяжей Фьюри и Уайлдера

Первый поединок британца и американца завершился вничью.

Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) назвал дату реванша с американским чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО).

Об этом сообщает World Boxing News.

Как сообщил Фьюри, реванш против Уайлдера состоится 22 февраля 2020 года в США. Эта дата, по словам боксера, уже утверждена.

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По данным источников издания, бою могут помешать только "травма или планы обоих участников о возможных промежуточных боях".

До февраля боксеры проведут промежуточные бои. Так, Фьюри 5 октября встретится с американцем Джарреллом Миллером.

Напомним, первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью. При этом британец дважды по ходу боя побывал в нокдауне.

Как сообщал УНИАН, в своем предыдущем бою в мае Уайлдер нокаутировал соперника за две минуты.