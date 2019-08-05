Миллионы - бонус к титулу: стал известен возможный гонорар Деревянченко за бой с Головкиным

Боксеры оспорят чемпионский пояс.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) близок к договоренности о поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО) за чемпионский пояс IBF.

Украинец может заработать не менее 5,5 миллиона долларов за следующий выход на ринг, о чем сообщил в Twitter авторитетный инсайдер Лэнс Пагмайр.

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Пагмайр отметил, что эта сумма близка к той цифре, которую предлагали Деревянченко за бой с Саулем Альваресом. В ближайшее время стороны могут договориться.

Изначально обладателем титула IBF и следующим соперником украинского претендента должен был стать именно Альварес. Однако мексиканец в итоге решил избежать встречи с украинцем на ринге и был лишен пояса.

Напомним, свой предыдущий бой Деревянченко провел в апреле, выиграв у немца Джека Кулкая и став обязательным претендентом на пояс IBF. Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в команде украинца Александра Гвоздика подтвердили проведение объединительного боя с российским чемпионом.