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Гвоздик - Бетербиев: стало известно место проведения чемпионского боя

10:18, 01 августа 2019
Бокс
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Александр Гвоздик вернется на ринг осенью / boxingscene.com

Об этом сообщил промоутер Боб Арум.

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Соперником украинца будет российский обладатель пояса IBF Артур Бетербиев. Бой состоится в Филадельфии 18 октября.

Стоит отметить, что прошлый бой Гвоздика также прошел в Филадельфии 30 марта. Украинец одержал победу над французским претендентом Дуду Нгумбу техническим нокаутом. Последний получил травму в середине боя. 

Александр провел в профи 17 боев и все выиграл (13 - нокаутом). Бетербиев выиграл нокаутом все свои 13 поединков.  

Ранее УНИАН сообщал, что стал известен гонорар Гвоздика за первую защиту титула.

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Теги: #бокс#Александр Гвоздик