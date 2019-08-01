Гвоздик - Бетербиев: стало известно место проведения чемпионского боя

Украинец выйдет на ринг в США.

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик проведет свой следующий поединок в США.

Об этом сообщил промоутер Боб Арум.

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Соперником украинца будет российский обладатель пояса IBF Артур Бетербиев. Бой состоится в Филадельфии 18 октября.

Стоит отметить, что прошлый бой Гвоздика также прошел в Филадельфии 30 марта. Украинец одержал победу над французским претендентом Дуду Нгумбу техническим нокаутом. Последний получил травму в середине боя.

Александр провел в профи 17 боев и все выиграл (13 - нокаутом). Бетербиев выиграл нокаутом все свои 13 поединков.

Ранее УНИАН сообщал, что стал известен гонорар Гвоздика за первую защиту титула.