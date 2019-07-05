"Ужасное чувство": британский боксер поделился впечатлениями от боя с Ломаченко

Энтони Кролла признал мастерство украинца.

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла рассказал о своих ощущениях от боя с украинцем Василием Ломаченко.

"Однажды мне удалось попасть по нему, но это была моя ошибка. За 20 лет я боксировал с самыми разными соперниками, но все равно испытал ужасное чувство, когда Ломаченко включил скорость. Я понял, что ничего не могу сделать. Оставалось ждать, когда он возьмет паузу.

Я могу сказать прямо, что Василий просто на несколько уровней лучше. Он великолепно использует скорость и силу ударов, постоянно двигается и очень уверенно держится на ногах", - отметил Кролла в комментарии Sky Sports.

Поединок состоялся в апреле и завершился уверенной победой украинского чемпиона нокаутом в четвертом раунде.

Ранее УНИАН сообщал, что следующий бой Ломаченко состоится 31 августа.