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"Ужасное чувство": британский боксер поделился впечатлениями от боя с Ломаченко

16:07, 05 июля 2019
Бокс
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Ломаченко оформил победу за четыре раунда / фото: BoxingScene

"Однажды мне удалось попасть по нему, но это была моя ошибка. За 20 лет я боксировал с самыми разными соперниками, но все равно испытал ужасное чувство, когда Ломаченко включил скорость. Я понял, что ничего не могу сделать. Оставалось ждать, когда он возьмет паузу.

Я могу сказать прямо, что Василий просто на несколько уровней лучше. Он великолепно использует скорость и силу ударов, постоянно двигается и очень уверенно держится на ногах", - отметил Кролла в комментарии Sky Sports.

Поединок состоялся в апреле и завершился уверенной победой украинского чемпиона нокаутом в четвертом раунде.

Ранее УНИАН сообщал, что следующий бой Ломаченко состоится 31 августа.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко