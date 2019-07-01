Три титула на кону: согласованы все детали следующего боя Ломаченко

Следующий поединок украинец проведет в Лондоне.

Бой за пояса WBA, WBO и WBC в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом состоится в Лондоне на арене О2.

Об этом сообщил британский промоутер Эдди Хирн в комментарии BoxingScene.

"У нас уже есть сделка. Мы только что согласовали все детали, а в понедельник я встречусь с Люком и представлю ему финальную версию контракта", - отметил промоутер.

Поединок пройдет 31 августа. Арена О2 вмещает 20 тысяч зрителей.

В последний раз Ломаченко боксировал 12 апреля в Лос-Анджелесе, когда нокаутировал британца Энтони Кроллу. Это была 13-я победа украинца в профи при одном поражении.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Ломаченко может стать абсолютным чемпионом мира в 2020 году.