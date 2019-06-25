"Самый мастеровитый супертяжеловес в мире": немецкий промоутер прокомментировал уровень Усика
20:57, 25 июня 2019Бокс
178 0
Калле Зауэрланд считает, что украинец превосходит всех в супертяжелом дивизионе.
Усик пока не дебютировал в супертяжелом весе / K2 Promotions
Немецкий промоутер Калле Зауэрланд заявил, что украинец Александр Усик способен стать лучшим в супертяжелом весе.
Об этом Зауэрланд заявил в интервью Luckypunch.net.
"Он не самый большой боксер-супертяж, которого я когда-либо видел, он не больше, чем Уайлдер или Джошуа, но уровень его мастерства намного выше, чем перечисленных ранее ребят. Для меня Усик – боксер с самыми крутыми навыками в мире прямо сейчас. Его работа ног, скорость, координация – это черты прекрасного атлета".
Ожидается, что Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе, после чего встретится с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
УНИАН также сообщал о том, что в следующем году Усик может провести бой на "Олимпийском".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter