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"Самый мастеровитый супертяжеловес в мире": немецкий промоутер прокомментировал уровень Усика

20:57, 25 июня 2019
Бокс
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Усик пока не дебютировал в супертяжелом весе / K2 Promotions

Об этом Зауэрланд заявил в интервью Luckypunch.net.

"Он не самый большой боксер-супертяж, которого я когда-либо видел, он не больше, чем Уайлдер или Джошуа, но уровень его мастерства намного выше, чем перечисленных ранее ребят. Для меня Усик – боксер с самыми крутыми навыками в мире прямо сейчас. Его работа ног, скорость, координация – это черты прекрасного атлета".

Ожидается, что Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе, после чего встретится с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

УНИАН также сообщал о том, что в следующем году Усик может провести бой на "Олимпийском".

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Теги: #бокс#Усик