"Самый мастеровитый супертяжеловес в мире": немецкий промоутер прокомментировал уровень Усика

Калле Зауэрланд считает, что украинец превосходит всех в супертяжелом дивизионе.

Немецкий промоутер Калле Зауэрланд заявил, что украинец Александр Усик способен стать лучшим в супертяжелом весе.

Об этом Зауэрланд заявил в интервью Luckypunch.net.

"Он не самый большой боксер-супертяж, которого я когда-либо видел, он не больше, чем Уайлдер или Джошуа, но уровень его мастерства намного выше, чем перечисленных ранее ребят. Для меня Усик – боксер с самыми крутыми навыками в мире прямо сейчас. Его работа ног, скорость, координация – это черты прекрасного атлета".

Ожидается, что Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе, после чего встретится с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

УНИАН также сообщал о том, что в следующем году Усик может провести бой на "Олимпийском".