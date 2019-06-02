Усик посетил бой Джошуа и сделал фото со звездным телеведущим
Украинский боксер Александр Усик посетил бой между Энтони Джошуа и Энди Руисом, который завершился сенсационным поражением британского боксера.
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Усик посетил знаменитую арену "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, на которой прошел поединок.
Украинский боксер не только вживую увидел, как Джошуа потерял чемпионские титулы, но еще и успел сделать совместное фото со знаменитым американским телеведущим Джеймсом Корденом.
Снимок в Instagram опубликовал менеджер украинца Эгис Климас.
Напомним, Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял чемпионские пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.
Как сообщал УНИАН, Усик дебютирует в супертяжелом весе в сентябре.