Нокаут Ломаченко признали лучшим в мире по итогам апреля (видео)

Украинский чемпион эффектно нокаутировал британца Энтони Кроллу.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определила лучший нокаут по итогам апреля.

Об этом сообщает Twitter WBA Boxing.

Лучшим был признан нокаут в исполнении украинского чемпиона мира Василия Ломаченко в бою против Энтони Кроллы.

Бой Ломаченко - Кролла состоялся в США 12 апреля. Украинский боксер нокаутировал соперника уже в четвертом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBА.

Напомним, нанося победный удар, Ломаченко травмировал руку. Украинцу не потребовалась операция, но три недели ему приходится ходить в гипсе.

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко ответил оскорблявшему его боксеру.