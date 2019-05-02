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Нокаут Ломаченко признали лучшим в мире по итогам апреля (видео)

16:04, 02 мая 2019
Бокс
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Василий Ломаченко - Энтони Кролла / REUTERS

Об этом сообщает Twitter WBA Boxing.

Лучшим был признан нокаут в исполнении украинского чемпиона мира Василия Ломаченко в бою против Энтони Кроллы.

Бой Ломаченко - Кролла состоялся в США 12 апреля. Украинский боксер нокаутировал соперника уже в четвертом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBА.

Напомним, нанося победный удар, Ломаченко травмировал руку. Украинцу не потребовалась операция, но три недели ему приходится ходить в гипсе.

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко ответил оскорблявшему его боксеру.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко